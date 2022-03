Weltstrafgericht ermittelt zu Kriegsverbrechen in Ukraine

Der Chefankläger des Weltstrafgerichts hat Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet. 39 Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) hätten eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, die die Ermittlungen ermöglichten, hatte Chefankläger Karim Khan bereits am Mittwochabend mitgeteilt. Am Donnerstag rief er in Den Haag auch Menschen im Konfliktgebiet auf, Informationen zu möglichen Verbrechen bei der Anklagebehörde zu melden.