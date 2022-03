Millionen Haushalte von Stromausfall in Taiwan betroffen

Ein massiver und lang andauernder Stromausfall hat weite Teile Taiwans lahmgelegt. Mehr als fünf Millionen Haushalte waren am Donnerstag nach amtlichen Angaben betroffen. Zahlreiche Aufzüge blieben stecken, Ampeln fielen aus, einige Hochgeschwindigkeitszüge blieben stehen. Zudem war die Wasserversorgung mancherorts unterbrochen. Ursache für den Blackout war die Abschaltung eines Kraftwerks in Kaohsiung, berichtete die Regierung in Taipeh. Eine Umspannanlage hatte ein Problem.