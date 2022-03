Russland bombardiert weiter Ziele in der Ukraine

Der Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer hat unterdessen vor einer Belagerung „wie in Leningrad“ durch russische Truppen gewarnt. „Sie versuchen, hier eine Blockade zu errichten, genau wie in Leningrad“, erklärte Wadym Boitschenko am Donnerstag. Russische Soldaten würden die Stadt belagern und versuchten, Mariupol von Strom, Lebensmitteln, Wasser, Heizwärme und Infrastruktur abzuschneiden.

Mariupol ist eine wichtige Hafenstadt mit rund 400.000 Einwohnern östlich der Stadt Cherson, die am Mittwoch von der russischen Armee bei ihrem Angriff an der Südfront eingenommen worden sein dürfte. Russische „Besatzer“ seien in allen Stadtteilen der südlichen Hafenstadt Cherson und „sehr gefährlich“, erklärten die dortigen Behörden am Donnerstag. Es gab allerdings widersprüchliche Berichte zur Lage in der Stadt, die strategisch günstig an der Mündung des Flusses Dnipro liegt.