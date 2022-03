Selenskyj will direkt mit Putin verhandeln

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin zu direkten Gesprächen aufgefordert. „Wenn Du nicht (mit Deinen Truppen aus der Ukraine) abhauen willst, setz Dich zu mir an den Verhandlungstisch, ich habe Zeit“, sagte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten. „Aber nicht auf 30 Meter Abstand wie mit Macron, Scholz - ich bin doch ein Nachbar“, so Selenskyj weiter. Die NATO forderte er erneut zur Einrichtung einer Flugverbotszone auf.