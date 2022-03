Corona-Lockerung: Ansteckungsgefahr nicht für alle gleich

Am Samstag fallen in Österreich bei hoher Inzidenz weitgehend alle Corona-Maßnahmen. Es habe sich gezeigt, dass mit jeder Öffnung die Infektionszahlen steigen, sagte Ansgar Weltermann, Sekretär der Österreichischen Krebshilfe, im Gespräch mit der APA. Die schrittweisen Öffnungen seien aus Erfahrung „möglich“, die Ansteckungsgefahr aber generell nicht für alle gleich. Bei Krebspatientinnen und -patienten ist das Risiko höher, eine Infektion zu bekommen, warnte er.

„Das Risiko der Ansteckung korreliert direkt mit der Anzahl der Infizierten in der Bevölkerung“, erläuterte auch Wolfgang Hilbe, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO). Er könne sich bei den jetzigen Öffnungen aber nicht vorstellen, „dass es eskaliert“. Das Infektionsrisiko sei „jetzt schon sehr hoch“ und bei fast 30.000 Neuinfektionen pro Tag die Ansteckungen in fast jeder Familie bereits da.

Ein immunsupprimierter Krebspatient habe die Gefahr, dass Covid-19 und andere Infektionen schlimmer verlaufen können. Medizinische Fachgesellschaften sprachen daher eine Covid-Impfempfehlung für alle Krebspatienten aus, erinnerte Hilbe, aber etwa auch eine Impfung gegen die Grippe sei empfohlen. Betroffene mit Lymphomen, Transplantationen oder Chemotherapie haben bei einer Ansteckung beispielsweise schneller Lungenentzündungen oder schneller Atemnot, erläutere der Leiter der Onkologie und Hämatologie in der Wiener Klinik Ottakring.

Bei einer Ansteckung müssten Krebspatienten die gleichen Dinge befolgen - z.B. Isolieren - wie andere Infizierte, „nur mit dem Unterschied, dass man einen Anruf in seiner Klinik machen sollte“, erläuterte Weltermann. Dann könnten die behandelnden Mediziner entscheiden, ob eine Antikörpertherapie Sinn macht. Bei leichten Symptomen wird die Infektion zuhause auskuriert, eine stationäre Aufnahme sei auch bei Krebspatienten nur bei schweren Verläufen nötig.

Krebsbehandlungen werden bei aktiv Infizierten „einfach verschoben“, sagte Hilbe. „Das muss man machen“ und sei neben Corona zum Beispiel auch bei Bronchitis der Fall, „auch hier geben wir keine Chemotherapie“, betonte der OeGHO-Präsident. „Es ist nicht so, dass ich die Behandlung in der Sekunde geben muss.“ Es genüge, wenn die Therapie „verlässlich über einen Zeitraum appliziert wird“, so Hilbe. Das Aussetzen habe „auf den Heilungserfolg oder Behandlungserfolg keinen Einfluss“, sagte auch Weltermann.