Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hält an

Eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hält der Flüchtlingsstrom aus dem bedrängten Land in Richtung der Europäischen Union weiter an. Die polnischen Behörden teilten am Freitag mit, dass bereits 672.500 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen seien. Allein am Donnerstag hätten 99.200 Menschen die Grenze überquert, teilten die polnischen Grenzschützer per Twitter mit.