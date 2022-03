Experte sieht wegen Ukraine-AKW kaum Gefahr für Österreich

Für eine militärische Übernahme eines AKW, wie sie den russischen Truppen offenbar nun erfolgreich beim ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja gelang, gebe es „keinen Präzedenzfall“, sagte der Risikoforscher Nikolaus Müllner zur APA. Er blicke „sehr beunruhigt“ in Richtung Europas größtem AKW, da solche Anlagen gegen viele Bedrohungen ausgerichtet sind, für militärische Angriffe jedoch nicht. Unmittelbare Gefahr für Österreich sieht der Experte nicht.

Sechs Reaktoren der Baureihe WWER-1000/320 zählt die rund 1.000 Kilometer von Österreichs Grenze entfernte Anlage in der östlichen Ukraine. „Das ist der gleiche Reaktortyp, wie er in Temelin verwendet wird“, sagte der Wissenschafter vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. Es handle sich um einen Druckwasserreaktor, der mit Systemen westlicher Bauart vergleichbar und in vielen Kraftwerken im Einsatz ist.