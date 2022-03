Scharfe Kritik an AKW-Beschuss - IAEO will inspizieren

Der russische Beschuss des ostukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist am Freitag scharf verurteilt worden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach am Freitag von „Rücksichtslosigkeit“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass nur eine Flugverbotszone Russland davon abhalten werde, Atomanlagen zu bombardieren. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte in Wien, dass er persönlich nach Saporischschja reisen wolle, um das AKW zu inspizieren.

„Ich bin bereit zu kommen“, sagte Grossi bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Die IAEA hatte zuvor mitgeteilt, Berichte über den Beschuss in der Nähe des AKW erhalten zu haben und mit diesbezüglich mit den ukrainischen Behörden in Kontakt zu sein. Die UNO-Behörde hatte sich schon in der Vorwoche besorgt über Kämpfe in der Nähe des AKW Tschernobyl gezeigt. Grossi schlug Tschernobyl als Ort für Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für Atomkraftwerke zwischen Russland und der Ukraine vor. „Für uns als IAEA ist es Zeit zu handeln, wir müssen etwas tun“, sagte der Argentinier.

„Aufs schärfste“ verurteilte auch das österreichische Außenministerium den russischen Beschuss. „Dieser Angriff ist eine Bedrohung der Sicherheit von jedem einzelnen Europäer“, hieß es am Freitag in einem englischsprachigen Tweet. „Russland muss seine waghalsigen Taten sofort beenden.“ Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sagte, die Berichte vom Beschuss des AKW Saporischschja würden „zutiefst schockieren und besorgen“. Experten würden keine Gefahr für Österreich sehen, doch müssten diese Einschätzungen auch neu bewertet werden. „Wenn das ein gezielter Anschlag war, ist das ein weiterer Eskalationsgrad, der uns alle gefährdet“, betonte Edtstadler.

Der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz brachte indes einen gezielten NATO-Eingriff in den Ukraine-Krieg ins Spiel, wenn es gezielte russische Angriffe auf Atomkraftwerke geben solle. „Es kann eine Situation geben, in der dann auch die NATO Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen“, sagte der CDU-Chef am Freitag dem Radiosender NDR Info. So weit sei es aber nicht, betonte er. Wenn allerdings Atomkraftwerke angegriffen würden, „wenn möglicherweise sogar die Reaktorblöcke getroffen werden sollten, dann sind wir unmittelbar bedroht von den Auswirkungen dieses Krieges“.

„Schlichtweg entsetzt“ zeigte sich auch Tschechien. „Das ist eine höchst unverantwortliche Tat, die bei einem Austritt von Radioaktivität Millionen Menschen bedrohen würde“, schrieb das Außenministerium in Prag am Freitag in einer Erklärung. Russland verstoße damit gegen sämtliche Normen internationalen Rechts. Die sonst zurückhaltende Leiterin der tschechischen Strahlenschutzbehörde, die Atomphysikerin Dana Drabova, merkte bei Twitter an: „Sie sind verrückt geworden!“

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte dem Feind bereits zuvor „Nuklear-Terror“ vorgeworfen. In einer Videobotschaft wies er darauf hin, dass kein anderes Land der Welt jemals Atomanlagen beschossen habe. „Der Terroristen-Staat verlegt sich jetzt auf Nuklear-Terror.“ Offenbar wolle Russland die Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 „wiederholen“. Der frühere ukrainische Botschafter in Österreich, Olexander Scherba, kommentierte die Vorgänge in Saporischschja am Freitag in der Früh mit folgenden Worten: „Oh Gott. Ich wache auf, und Tschernobyl ist nicht mehr Geschichte. Was wird morgen nicht mehr Geschichte sein? Auschwitz?“