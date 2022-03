13 Menschen bei illegalem Feuerwerk in Indien getötet

Durch die Explosion eines illegalen Feuerwerks in einem Wohnhaus in Indien sind mindestens 13 Menschen gestorben, darunter zwei Kinder. Neun weitere Menschen seien verletzt und teils mit schweren Brandwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Familie in dem Haus habe ersten Untersuchungen zufolge ohne benötigte Lizenzen selbst Feuerwerk hergestellt.