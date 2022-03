SPÖ will mehr Geld für das Bundesheer

Die SPÖ fordert in der Debatte um die Aufrüstung des Bundesheeres eine nachhaltige Anhebung des Budgets auf mindestens ein Prozent des BIP ab 2023. Das würde aktuell eine Anhebung von rund 2,7 auf 3,4 Mrd. Euro bedeuten. In fünf Jahren wären es fast knapp fünf Mrd. Euro. Als wichtigste Investitionsbereiche nennt SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer Cyberabwehr, ABC-Abwehr, persönliche Schutzausrüstung, Panzer-, Flugzeug- und Drohnenabwehr, Mobilität und autarke Kasernen.

Die SPÖ verlange „eine nachhaltige Erhöhung der Verteidigungsausgaben ab 2023 auf zumindest ein Prozent des BIP, bis der verfassungskonforme Zustand des Bundesheeres, im Sinne der Umfassenden Landesverteidigung, wiederhergestellt ist“, sagte Laimer bei einem Hintergrundgespräch. Er appelliere zudem an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Zentralstellenreform sofort zu stoppen. „Das Heer braucht Kommandanten keine Direktoren“, so Laimer.

Bei der anstehenden Zentralstellenreform würde die militärisch-strategische also politische Ebene mit der operativen Ebene vermischt, wo bisher eine klare Trennung zwischen dem Ministerium und den Kommanden in Graz und Salzburg bestand. „Das Bundesheer als Militär soll so die Form einer Polizeibehörde bekommen und de facto mittel- bis langfristig in einem Sicherheitsministerium münden“, kritisiert Laimer.