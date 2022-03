Ivan Lendl wird wieder Trainer von Andy Murray

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray holt den einstigen Topstar Ivan Lendl als Trainer zurück. Viereinhalb Jahre nach der Trennung der beiden wollen Lendl und der 34-jährige Tennisspieler wieder zusammenarbeiten, wie Murrays Manager am Freitag bekanntgab. Nach dem Turnier in Miami, das Anfang April endet, planen Lendl und Murray demnach einen mehrwöchigen Trainingsblock in den USA.