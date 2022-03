Bereits 1,25 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen

In Deutschland verdoppelte sich die Zahl der registrierten Flüchtlinge binnen eines Tages. Die Bundespolizei stellte bis Freitagmittag 18.436 Flüchtlinge fest, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin sagte. Am Donnerstag hatte das Ministerium die Zahl noch mit 9.436 angegeben. In Berlin geht Sozialsenatorin Katja Kipping davon aus, dass noch am Freitag mindestens 8.500 bis 10.000 weitere Ukraine-Flüchtlinge in der deutschen Hauptstadt eintreffen werden. In Österreich waren bis Donnerstag rund 11.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge über die Grenze gekommen.