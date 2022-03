Schallenberg: Lawrow bei Iran-Atomverhandlungen willkommen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) würde seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im Rahmen der Atomverhandlungen mit dem Iran in Wien willkommen heißen. „Ich höre, dass sie in der Zielgerade“ bei den Atom-Gesprächen seien, sagte Schallenberg am Freitag in Brüssel. „Und selbstverständlich, auch wenn der russische Kollege nach Wien kommt, im Rahmen dieser Verhandlungen, wird er auch willkommen geheißen.“