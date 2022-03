Atomgespräche mit dem Iran wohl in finaler Phase

Die Atomgespräche mit dem Iran sind nach Einschätzung von Diplomaten in ihrer Endphase. „Wir sind nah dran“, schrieb die britische Verhandlerin Stephanie Al-Qaq am Freitag auf Twitter. Einige Verhandlungsparteien würden nun in ihre Hauptstädte zurückfliegen und seien bereit, gegebenenfalls bald wieder zu kommen. Das könne möglicherweise schon am Sonntag passieren, hieß es in diplomatischen Kreisen.