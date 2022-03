Innsbruck nach 1:2 gegen Steyr in 2. Liga 6 Spiele sieglos

Der Negativlauf von Wacker Innsbruck in der 2. Fußball-Liga hält an. Die auch mit finanziellen Problemen kämpfenden Tiroler kassierten am Freitagabend zum Auftakt der 19. Runde zu Hause gegen Vorwärts Steyr eine 1:2-Niederlage und sind damit schon sechs Spiele sieglos. Gleich fünf Spiele davon wurden verloren. Die Oberösterreicher revanchierten sich für das Heim-0:1 im Herbst und durften sich über den ersten Saisonsieg seit 6. November 2021 (4:1 gegen Dornbirn) freuen.