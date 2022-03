Deutschland schickt Malik Harris zum Song Contest

Der Sänger Malik Harris (24) wird Deutschland beim Finale des 66. Eurovision Song Contest (ESC) in Turin vertreten. Der aus dem bayerischen Landsberg am Lech stammende Harris, Sohn des US-Moderators Rick Harris, setzte sich am Freitagabend beim deutschen Entscheid in Berlin mit seinem auf Englisch gesungenen Song „Rockstars“ gegen fünf Mitbewerber durch. Unter den unterlegenen Kandidaten fand sich mit Felicia Lu („Anxiety“) auch eine in Salzburg geborene Wahlwienerin.

Mit deutlichem Abstand führten zunächst die aus Koblenz stammenden Maël & Jonas mit dem starken Song „I Swear to God“. Bei der mit ebenfalls 50 Prozent gewerteten Entscheidung des Publikums zog der Sohn des US-Moderators Rick Harris dann noch an dem Duo vorbei. Auf den Plätzen landeten auch Nico Suave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Eros Atomus mit „Alive“ und „Soap“ von Emily Roberts.

Der Siegersong „Rockstars“ von Harris dreht sich um unbeschwerte Kindheit, den Rückblick auf schöne Momente und die Besinnung auf Gemeinsamkeiten. Der deutsch-amerikanischer Popsänger, Rapper und Songwriter Harris hat viel Musik und Entertainment im Blut. Ein Großvater war Opernsänger, eine Großmutter Pianistin, sein Vater spielt mehrere Instrumente. So fand Malik Harris früh den Weg auf Konzertbühnen, spielte auf Touren, war Opener etwa für James Blunt.

Einer der emotionalen Höhepunkte der deutschen Vorentscheidung war der Auftritt der ukrainischen Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Jamala (38), die ein bewegendes Plädoyer für Frieden in ihrem Land hielt. „Mein größter Wunsch ist, dass der Krieg aufhört“, sagte sie. Die Sängerin war mit ihren beiden Kindern unter dramatischen Umständen aus ihrer Heimat geflohen. Ihren Mann musste sie in der Ukraine zurücklassen. „Ich singe heute im Namen der Kinder, ich singe heute im Namen der Frauen“, sagte die ESC-Siegerin von 2016. „Ich möchte, dass die ganze Welt unsere Stimme hört, von unseren Schmerzen und Leiden hört.“ Sie werde alles tun, was sie könne. „Ich werde schreien, damit die ganze Welt hört, dass es so nicht sein darf.“ Mit der ukrainischen Fahne in der Hand sang Jamala ihren Siegertitel von 2016 „1944“. Das Lied handelt von der Deportation der Krimtataren durch Sowjet-Diktator Stalin.

Auch der Sieger des Abend nutzte seinen Auftritt für ein klares Statement gegen den Krieg. Am Ende seines Songs drehte er seine Gitarre um. Auf der Rückseite des Instruments stand in großen Lettern: „I stand with Ukraine“. Für das ESC-Finale in Turin hat sich Harris viel vorgenommen. „Ich will gewinnen“, sagte er nach seinem Erfolg beim Vorentscheid. In den vergangenen Jahren landete Deutschland meist weit hinten im ESC-Finale, 2021 mit Jendrik zum Beispiel auf dem vorletzten Platz.

Für Österreich werden der 19-jährige DJ LUM!X und die 18-Jährige Pia Maria mit ihrem Dancesong „Halo“ antreten - nämlich im ersten Halbfinale am 10. Mai in Turin. Das zweite Halbfinale findet am 12. Mai statt, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.