Möglicherweise humanitärer Korridor aus Charkiw am Sonntag

Der Leiter der ukrainischen Delegation für Gespräche mit Russland, David Arachamija, hat Hoffnungen auf einen baldigen humanitären Korridor aus der ostukrainischen Stadt Charkiw ausgedrückt. „So Gott will“ werde es am Sonntag einen Korridor geben, schrieb David Arachamija in der Nacht zum Sonntag auf Facebook. Am Samstag waren Evakuierungen aus den Hafenstadt Mariupol gescheitert. Das russische Militär setzte nach kurzer Feuerpause seine Angriffe fort.

Bürgermeister Wadym Boitschenko sprach Samstagabend in einer TV-Sendung von einer „humanitären Blockade“. Russische Einheiten hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet, man sei bereits seit fünf Tagen ohne Strom - und sitze deshalb in der Kälte, auch der Mobilfunk funktioniere ohne Strom nicht. Schon vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Die russische Seite sei sehr methodisch vorgegangen, um die Stadt von jeglicher Versorgung abzuschneiden und so inneren Druck zu erzeugen.