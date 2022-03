San Antonio verliert 117:123 in Charlotte

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Charlotte Hornets mit 117:123 die vierte Niederlage hintereinander und die mittlerweile 40. im Spieljahr einstecken müssen. Jakob Pöltl bilanzierte mit elf Punkten, fünf Rebounds, drei Assists und einem Steal in 29:49 Minuten. Zwei Blocks bedeuteten, dass der 26-jährige Center die Marke von 500 in seiner Karriere (reguläre Saison, Anm.) geknackt hat.