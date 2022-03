In erster Woche kein Andrang auf Novavax-Impfstoff

Bis Freitag haben sich demnach in Wien 429 Personen, in Oberösterreich 16, in Tirol 87, in Kärnten 18 und in der Steiermark 71 Personen einen Novavax-Stich geholt. In Oberösterreich sei von 5.300 Vormerkungen, in Tirol von 3.600 und in Wien von rund 9.000 Vormerkungen die Rede, hieß es in dem Beitrag. Aus dem Burgenland, wo seit gestern Novavax verabreicht wurde, und aus Niederösterreich lagen keine Zahlen vor, die entsprechenden Stellen verwiesen gegenüber der APA am Sonntag auf Probleme mit dem E-Impfpass-Dashboard. Notruf Niederösterreich - im Bundesland wurde seit Mittwoch flächendeckend damit geimpft - schätze die Zahl auf „einige Hundert“ Verabreichungen, der Andrang sei gering. Im Burgenland gab es bisher in Summe 375 Anmeldungen für eine Immunisierung mit dem Vakzin von Novavax, 73 davon für (den heutigen) Sonntag, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus. Betont wurde gleichzeitig, dass eine Vormerkung nicht unbedingt erforderlich sei. Österreich hat laut Gesundheitsministerium insgesamt 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal geordert.