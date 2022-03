Ermittlungen nach Fund von Frauenleiche in Vorarlberg

Bei einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried in Vorarlberg aufgefundenen Toten handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine 30 Jahre alte Frau aus Dornbirn, die am selben Tag als vermisst gemeldet worden war. Weitere Angaben wollte das Landeskriminalamt am Sonntag nicht machen, da die Umstände weiterhin Gegenstand umfangreicher Ermittlungen sind. Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen.