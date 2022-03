Rückenwind für Macron durch Risse im rechten Lager

In Frankreich zeigen sich wenige Wochen vor der Präsidentenwahl Risse im rechts-nationalistischem Lager, welche die Wiederwahlchancen von Amtsinhaber Emmanuel Macron erhöhen könnten. Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, Chefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, bekannte sich am Sonntag zu dem rechtsextremen Bewerber Éric Zemmour. Das wurde auch als Tiefschlag für Le Pen gewertet.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Toulon erklärte Marion Maréchal am Sonntag mit Blick auf Zemmour: „Hinter Ihrer Kandidatur steht eine große, nationale Bewegung.“ Wie Zemmour sprach sie von einem „Kampf der Kulturen“ mit Blick auf Migration. Der Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ sagte sie: „Ja, ich habe entschieden, Éric Zemmour bei der Präsidentschaftswahl zu unterstützen. Ich schließe mich dem Kandidaten an, den ich heute am besten positioniert sehe, die Ideen, die ich immer verteidigt habe, zum Erfolg zu führen.“