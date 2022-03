Mitarbeiterzuwachs in heimischen Apotheken durch Pandemie

Dienstleistungen rund um das Testen in der Corona-Pandemie haben die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in heimischen Apotheken steigen lassen. In den 1.400 öffentlichen Apotheken gibt es rund 6.300 Apothekerinnen und Apotheker und 11.100 pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. „Der Anstieg im letzten Jahr war ein sehr signifikanter“, sagte Gerhard Kobinger vom Präsidium der Österreichischen Apothekerkammer am Montagvormittag beim Apothekerkongress in Schladming.