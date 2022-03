Kunstinstallation zur Stadtstraße im Wiener Museumsquartier

Die mit einer Drohne aufgenommenen Fotos zeigen das von den Aktivisten als „Wüste“ bezeichnete Gelände aus der Vogelperspektive und stellen der Sicht auf die gegenwärtige Realität eine grüne Zukunftsperspektive gegenüber. Letztere weist eine Landschaft mit Wald, See sowie landwirtschaftlicher Nutzfläche auf. Umspannt ist die Art Box mit einer Plane, was auch daran erinnert, dass die Siege der Klimagerechtigkeitsbewegung oft schwer zu sehen sind. Denn „es sind die Autobahnen, die nie gebaut wurden; die Erdölförderanlagen, Kohlekraftwerke, Pipelines und Flughäfen, die diesem Planeten erspart bleiben. Es sind die Wälder, die nicht abgeholzt wurden, die Flüsse und Seen, die nicht vergiftet wurden“, so der österreichische Künstler Ressler. Die Art Box im Haupthof des Museumsquartiers ist täglich rund um die Uhr frei zugänglich.