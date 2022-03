Ex-ÖBAG-Chef Schmid in ÖVP-Affäre als Beschuldigter befragt

Nachdem in der Vorwoche die Meinungsforscherin und ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin in der ÖVP-Inseratenaffäre fest- und in U-Haft genommen wurde, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Montag den nächsten Ermittlungsschritt gesetzt. Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid wurde Medienberichten zufolge ab 9.30 Uhr als Beschuldigter vernommen.