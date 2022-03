„Frau im Dunkeln“ räumte bei Spirit Awards ab

Kurz vor der Oscar-Verleihung hat „Frau im Dunkeln“ (Original: „The Lost Daughter“) von Maggie Gyllenhaal bei den Spirit Awards triumphiert. Der auf einem Buch von Elena Ferrante basierende Film heimste am Sonntag in Hollywood den Preis für den besten Film und das beste Drehbuch ein. Zudem erhielt Gyllenhaal, die bisher vor allem als Schauspielerin unter anderem aus Christopher Nolans „The Dark Knight“ bekannt ist, die Auszeichnung für die beste Regie.

Zahlreiche Stars haben bei der Verleihung des Kriegs in der Ukraine gedacht. „Heute stehen wir an der Seite der Menschen in der Ukraine“, sagte Schauspielerin Kristen Stewart. „Wir stehen für die Hunderttausende Flüchtlinge, die vor diesem Krieg fliehen.“ Die Moderatoren der Gala, das Schauspieler-Paar Megan Mullally und Nick Offerman, schickten den vom Krieg in der Ukraine „und allen ungerechten Konflikten in der Welt“ betroffenen Menschen ihre „besten Wünsche“. „Ich denke, dass wir für alle hier sprechen, wenn wir sagen, dass wir auf eine rasche und friedliche Lösung hoffen.“