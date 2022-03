Palästinenser nach Messerangriff in Jerusalem erschossen

In Jerusalem ist nach einem Messerangriff auf israelische Polizisten erneut ein Palästinenser erschossen worden. Der Mann hatte in der Altstadt auf zwei Beamte eingestochen, bevor er erschossen wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Tagen. Der Polizei zufolge handelte es sich um „einen Palästinenser aus dem Westjordanland in den 20ern“.