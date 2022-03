Austro-Orchester fusionieren für Ukraine-Benefizkonzert

„Ein gemeinsames Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine“, wollen Klangkörper am 22. März im Wiener Musikverein setzen. An dem speziellen Abend werden Musiker von Concentus Musicus Wien, der Orchester Wiener Akademie, vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien, vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich sowie von den Wiener Symphonikern und dem Wiener Singverein mit internationalen Solisten ein gemeinsames Ensemble bilden. Der Erlös geht an „Nachbar in Not“.

Die Künstler werden sich unentgeltlich in den Dienst stellen, heißt es am Dienstag in einer Aussendung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Für den guten Zweck konzertiert wird im Großen Musikvereinssaal. Geleitet wird der Abend vom Dirigenten Ivor Bolton. Als Solisten sind Gidon Kremer (Violine) und Jewgenij Kissin (Klavier) an Bord. Das Sängerensemble besteht aus Christiane Karg (Sopran), Lena Belkina (Alt), Michael Schade (Tenor) und Florian Boesch (Bass). Der Abend wird aufgezeichnet und am 27. März (20.15 Uhr) auf ORF III ausgestrahlt.