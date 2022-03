McGrath jubelte in Flachau - ÖSV-Trio knapp am Podest vorbei

Die Halbzeitführung hat also auch Strolz wie schon vielen anderen Rennläufern in dieser Disziplin in diesem Winter kein Glück gebracht. Der Vorarlberger war mit äußerst komfortablen 0,97 Sekunden Vorsprung auf McGrath in die Entscheidung gegangen. Das würde eigentlich sehr zum Attackieren einladen, merkte er an. „Aber ich habe mir sehr schwergetan, dass ich die Mittellage finde und über dem Ski bin. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass ich nicht mehr draus machen konnte. Aber es ist ein vierter Platz. Wenn ich zurückdenke, wo ich herkomme, muss ich absolut zufrieden sein“, sagte der Slalom-Silbermedaillengewinner von Yanqing.