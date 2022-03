Im Burgenland angeschossener Seeadler nach Rettung gestorben

Ein angeschossener Seeadler, der vor wenigen Wochen bei einem Windpark in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden und gerettet worden war, ist gestorben, berichtete der WWF am Donnerstag in einer Aussendung. Die Naturschutzorganisation forderte eine stärkere Bekämpfung illegaler Verfolgung, die Umstellung auf bleifreie Munition in der Jagd sowie eine bessere Infrastruktur-Planung entlang wichtiger Flugrouten.