Medizinische Hilfe für Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen ab sofort medizinische Hilfe in Österreich. Die Österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer haben vereinbart, dass ukrainische Flüchtlinge unbürokratisch behandelt werden, auch wenn die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen vorerst noch nicht geschaffen sind, teilten sie am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung mit. Kritik an der Umsetzung kommt allerdings vom Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss.

Diese Form der Umsetzung stößt allerdings innerhalb der ÖGK auf prominenten Widerstand. Mit einem e-card-Ersatzbeleg würden die ukrainischen Fllüchtlinge „zu Patienten zweiter Klasse degradiert“, kritisierte ÖGK-Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss in einer Aussendung. Er fordert stattdessen die Ausgabe der e-card, damit die Flüchtlinge „ohne Hürden und ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand für unsere Vertragspartner bei den ÄrztInnen und TherapeutInnen die notwendigen Leistungen in Anspruch nehmen können. Die ukrainischen Flüchtlinge haben unsere volle Solidarität verdient“, so Huss. Darüber hinaus will er geklärt haben, dass die öffentliche Hand die vollen Kosten der Flüchtlingsversorgung in der Krankenversicherung übernimmt um die Versichertengemeinschaft nicht über Gebühr zu belasten.