Museum der Zukunft als neue Landmark in Dubai

Ein Auge, durch das man einen Blick in die Zukunft werfen will: So präsentiert sich das neue Museum of the Future in Dubai, das am 22. Februar eröffnet hat. Das liegende Oval mit dem imposanten Loch in der Mitte ist auf einen üppig bepflanzten Hügel gebettet, die Fassade mit arabischer Kalligrafie überzogen. Im Inneren geht es jedoch nicht um Vorhersagen, sondern um bestmögliche Lösungen für die Zukunft, wie Kreativdirektor Brendon Mc Getrick bei einem Besuch erklärt.