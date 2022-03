EU spricht von Pause in Wiener Iran-Atomverhandlungen

Die Chancen für einen raschen Durchbruch in den Wiener Iran-Atomverhandlungen schwinden. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hat sich nämlich für eine „Pause“ in den vom EU-Spitzendiplomaten Enrique Mora geleiteten Gesprächen ausgesprochen. Zwar liege der endgültige Text „im Wesentlichen“ auf dem Tisch, so Borrell am Freitag auf Twitter. Doch wegen „externer Faktoren“ sei nun Pause „erforderlich“, sagte er in Anspielung auf die jüngsten Forderungen Russlands.