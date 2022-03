EU will Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln

Die EU will ihre Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Die EU-Kommission habe vorgeschlagen, weitere 500 Millionen Euro bereitzustellen, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am zweiten Tag des EU-Sondergipfels zur Ukraine in Versailles. Während die EU-Chefs ihren Willen zur Verteidigungskooperation betonten, spaltet sie die Frage des EU-Beitritts Kiews weiter. Österreich trat indes „Gerüchten“ entgegen, es habe Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska vereitelt.

„Jeder war sich vollkommen bewusst, dass wir unsere militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken müssen“, sagte Borrell. Er zeigte sich sicher, dass die Staats- und Regierungschefs das zusätzliche Geld genehmigen werden. Unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs Ende Februar in einem beispiellosen Schritt erstmals in der Geschichte der Union darauf verständigt, EU-Mittel für Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Euro bereitzustellen. Das neutrale Österreich ermöglichte den Beschluss, indem es die in den EU-Verträgen vorgesehene Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ nützte.

Entgeltliche Einschaltung

Die EU erwäge auch, weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und die russische Wirtschaft zu verhängen, sagte der EU-Außenbeauftragte weiter. Am ersten Gipfeltag hatten sich die EU-Chefs nicht dazu durchringen können, ein Öl- und Gasembargo gegen Russland zu verhängen, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in der Früh auf Facebook bestätigte. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, verteidigte dies. Es müsse nämlich noch die Möglichkeit zu weiteren Sanktionen geben, wenn etwa Krankenhäuser bombardiert würden, sagte der Niederländer am Freitag im „Deutschlandfunk“. „Der Krieg hat jetzt wirklich barbarische Formen angenommen.“ In Brüssel gab die EU-Kommission zudem bekannt, dass die erste Tranche an Nothilfen in Höhe von 300 Millionen Euro an Kiew überwiesen worden sei. Weitere 300 Millionen Euro sollen kommende Woche folgen, die restlichen 600 Millionen Euro im Laufe des Jahres.

Für Aufsehen sorgten Recherchen der ARD und der Wochenzeitung „Die Zeit“, wonach der in Österreich stark vernetzte Oligarch Deripaska von ersten Entwürfen für Sanktionslisten gestrichen worden sei. „Es ist ein Rätsel, wie er von der Liste verschwunden ist“, sagte ein ranghoher EU-Diplomat dem ARD-Magazin „Kontraste“. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte Kanzler Karl Nehammer auf, das Stimmverhalten Österreichs offenzulegen. Deripaska kontrolliert den Fahrzeughersteller GAZ, der auch Panzer für die in der Ukraine wütende russische Armee herstellt.

Garmin Smartwatch oder Intersport-Gutscheine zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Eine Sanktionierung des als Intimus von Kreml-Chef Wladimir Putin geltenden Oligarchen könnte aber auch für zwei österreichische Unternehmer heikel sein. Schließlich hält Deripaska eine Sperrminorität beim börsenotierten Baukonzern Strabag von Hans Peter Haselsteiner und ist auch potenter Geldgeber des Automanagers Siegfried Wolf. Während Nehammer am zweiten Gipfeltag nicht vor die Presse trat, widersprach das Außenministerium „Gerüchten“, wonach Österreich EU-Sanktionen gegen Deripaska verhindert habe. Man halte „unmissverständlich fest, dass die österreichischen Vertreter in den gesamten Beratungen in Brüssel die vom Hohen Vertreter (Borrell, Anm.) vorgeschlagenen Listungen in keinster Weise beeinspruch oder Änderungen eingefordert haben, sondern diese vollumfänglich mitgetragen haben“, hieß es in einem Tweet. „So werden wir das auch in Zukunft handhaben.“

Am zweiten Gipfeltag wollten die EU-Staats- und Regierungschefs auch darüber sprechen, wie sie ihre Verteidigungskooperation verbessern können. „Wir diskutieren die Dringlichkeit, mehr für Verteidigung auszugeben, bei Verteidigung besser zu kooperieren“, sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte. „Bei mehr Investitionen in unsere Verteidigung bin ich absolut einverstanden“, sagte auch der belgische Premierminister Alexander De Croo. „Ich glaube alle sind sich einig, dass sich die Dinge seit dem 24. Februar geändert haben“, sagte die estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Ihr luxemburgischer Kollege Xavier Bettel wies darauf hin, dass die EU-Staaten schon jetzt mehr Geld für Verteidigung ausgeben als Russland. „Aber wir kaufen so viel Verschiedenes, dass wir viel zu viel Geld ausgeben“, forderte er eine bessere Zusammenarbeit.

Bettel sprach sich für Augenmaß bei den Sanktionen gegen Russland aus. Man müsse „den richtigen Mittelweg finden“. Seine finnische Amtskollegin Sanna Marin äußerte sich ähnlich. Die Lage in der Ukraine sei „herzzerreißend“. „Aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir nicht im Dritten Weltkrieg enden“, warnte sie vor einer Eskalation.

In der Debatte über den EU-Beitritt der Ukraine zeigten sich mittel- und osteuropäische Staats- und Regierungschefs unglücklich über den in der Nacht erzielten Kompromiss. „Wir sprechen über eine Einladung in die Europäische Union, nicht nur in die europäische Familie, das sind zwei unterschiedliche Dinge“, sagte der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa, der zu den vehementesten Verfechtern eines raschen EU-Beitritts zählt. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte, er empfinde „eine gewisse Enttäuschung“. Die Staats- und Regierungschefs hatten es in ihrer Erklärung vermieden, Kiew eine explizite Beitrittsperspektive zu geben. Auf der Bremse standen diesbezüglich westliche Länder, auch Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer sagte nach dem ersten Gipfeltag, es gebe ein „klares Commitment, dass die Ukraine ein wichtiges Land ist“.