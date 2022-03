Pause in den Wiener Iran-Atomverhandlungen

In den Wiener Atomverhandlungen wird es auch diese Woche keine Einigung geben. Die EU hat nämlich eine Pause in den von ihr geleiteten Gesprächen verkündet. Zwar liege der endgültige Text „im Wesentlichen“ auf dem Tisch, so EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Freitag. Wegen „externer Faktoren“ sei aber eine Pause „erforderlich“, sagte er in Anspielung auf die jüngsten Forderungen Russlands, das die westlichen Kriegssanktionen über den Iran-Atomdeal wegbekommen will.