Drei Tote und ein Verletzter bei Lawinenabgang am Ötscher

Ein Lawinenabgang am Ötscher in Niederösterreich hat am Freitag drei Tote und eine schwerverletzte Person gefordert. Vier Menschen wurden verschüttet, drei konnten nur noch tot geborgen werden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage einen „Heute“-Onlinebericht. Die Lawine ging nach ersten Angaben kurz vor Mittag in Lackenhof, einem Teil der Marktgemeinde Gaming (Bezirk Scheibbs), ab. Am Nachmittag lief die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten.