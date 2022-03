300 Waisenkinder werden in Tirol untergebracht

In Tirol sollen bis zu 300 Waisenkinder und ihr Betreuungspersonal aus mehreren ukrainischen Kinderheimen aufgenommen werden. Dies wurde am Freitag bei einem Gespräch zwischen Landeshauptmann Günther Platter, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (beide ÖVP) und dem ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets (Wassyl Chymynez) in Wien vereinbart. Die Kinder werden voraussichtlich in einer Woche eintreffen, teilte das Land mit.