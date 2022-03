Felipe nicht grüne Spitzenkandidatin bei Tirols Landtagswahl

Landessprecher Christian Altenweisl meinte, dass durch diese Vorgehensweise die Grünen „in eine optimale Ausgangslage für die Wahl“ gebracht würden. „Denn mit dem neuen Wahlmodus und ein Jahr vor der planmäßigen Landtagswahl können wir nun in Ruhe bis zur Landesversammlung im Juni die neue Spitze wählen und am Zukunftsprogramm für die Tiroler*innen feilen“, gab er als Zeitplan aus. Die Arbeit in der schwarz-grünen Landesregierung sah der Landessprecher „von der Entscheidung unberührt“. Felipe ist seit 2013 und damit seit Bestehen der Koalition mit der ÖVP Stellvertreterin von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

„Die Entscheidung war letztlich meine persönliche“, sagte Felipe im APA-Gespräch am Rande der digitalen Sitzung des grünen Landesausschusses. Es habe sich einerseits um eine „strategische“ Abwägung gehandelt, was „die Organisation“ betrifft - und andererseits habe es die „persönliche Komponente“ gegeben. „Nach zehn Jahren ist es auch einmal Zeit, dass andere Menschen mit neuen Ideen nach vorne treten“, so Felipe. Dies sei in fast jeder Managementposition so. Den Rückhalt in der Partei habe sie jedenfalls nach wie vor gespürt: „Viele haben gesagt: ‚Mach weiter‘.“ Natürlich habe es aber auch die ein oder andere kritische Stimme gegeben, dies sei völlig normal.