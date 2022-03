Drei weitere Paralympics-Medaillen, Doppelsieg im Slalom

Österreichs Team hat am Samstag bei den Winter-Paralympics in Peking drei weitere Medaillen geholt. Die Schwestern Veronika und Barbara Aigner jubelten im Slalom der sehbehinderten Ski-Rennläuferinnen mit ihren Guides über einen Doppelsieg. Für Veronika Aigner war es nach ihrem Triumph im Riesentorlauf bereits ihre zweite Goldmedaille bei diesen Spielen. Dazu holte Langläuferin Carina Edlinger nach Gold im Sprint auch Bronze in der Mitteldistanz.