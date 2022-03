Lawinenunglück am Ötscher: Überlebender alarmierte Rettung

Die Polizei hat am Samstag Details zu den vier Opfern des Lawinenabgangs am Großen Ötscher (Bezirk Scheibbs) bekanntgegeben. Der einzige Überlebende des Unglücks, ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs, hatte es trotz seiner schweren Verletzungen noch geschafft, die Rettungskette in Gang zu setzen.