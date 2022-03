Wolf Haas stürmt deutsche Bestseller-Charts

Der österreichische Autor Wolf Haas hat es mit seinem neuen Brenner-Krimi „Müll“ (Hoffmann und Campe) sofort an die Spitze der Belletristik-Bestsellerlisten der deutschen Wochenmagazine „Spiegel“ und „Focus“ geschafft. Auch in Österreich führt der Roman die Büchercharts an. „Müll“ ist - siebeneinhalb Jahre nach „Brennerova“ - der neunte Krimi mit Simon Brenner. In ihm geht es u.a. um Mülltrennung und Organhandel. Und um nicht ordnungsgemäß entsorgte Leichenteile.