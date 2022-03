Selenskyj appelliert an Mütter russischer Soldaten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Appell an die Mütter russischer Soldaten gerichtet. „Schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Krieg in einem fremden Land“, sagte Selenskyj am Freitag in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Seine Botschaft richte sich vor allem an die Mütter von Wehrpflichtigen. „Die Ukraine hat diesen schrecklichen Krieg nie gewollt“, fügte Selenskyj hinzu. Sein Land werde sich aber gegen den russischen Angriff verteidigen.