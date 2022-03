Größerer Waldbrand im Tiroler Bezirk Reutte ausgebrochen

In Tirol ist Samstagmittag in Pinswang (Bezirk Reutte) ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Am Nachmittag waren mehrere Feuerwehren aus Tirol und Deutschland im Einsatz. Am Abend wurde der Löscheinsatz wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte eingedämmt werden, allerdings kam es immer wieder zum Auflodern von Glutnestern. Über die Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet, am Sonntag sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden.