BWL-Studenten am häufigsten im Ausland

Studierende in den Fächern Internationale Betriebswirtschaftslehre und Medizin planen am häufigsten Auslandssemester bzw. Auslandspraktika. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung der jüngsten Studierendensozialerhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS). Am wenigsten mobil sind demnach IKT-Studenten an Fachhochschulen sowie Studierende der Chemie, Pharmazie und mancher Lehramtsstudien.

Insgesamt haben demnach 26 Prozent der Studierenden ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum bereits absolviert oder planen ein solches konkret. In der Internationalen Betriebswirtschaft beträgt dieser Anteil sowohl an den Unis als auch an den Fachhochschulen (Vollzeit) jeweils 60 Prozent. Medizinstudentinnen und -studenten an Privatunis kommen auf 58 Prozent, jene an öffentlichen Unis auf 45 Prozent und Studierende der Veterinärmedizin auf 48 Prozent.