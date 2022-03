Kugelaspiranten mit zurückhaltendem Abfahrtstrainingsauftakt

Die Kugelaspiranten haben sich im ersten Abfahrtstraining des Skiweltcup-Finales auf der neuen Strecke von Courchevel noch zurückgehalten. Der in der Disziplinwertung führende Norweger Aleksander Aamodt Kilde landete am Montag auf Rang sechs, sein Schweizer Widersacher Beat Feuz wurde mit einem Torfehler 13. Der nur noch theoretisch um den Abfahrtsgesamtsieg fahrende Matthias Mayer kam auch nicht korrekt durch alle Tore und belegte Rang 16.

Schnellster ÖSV-Mann war Daniel Hemetsberger unmittelbar vor Max Franz als Achter. Bestzeit mit Torfehler fuhr der Deutsche Josef Ferstl. Im Anschluss waren auch noch die Abfahrerinnen mit einem Testlauf an der Reihe. Am Dienstag ist vor beiden am Mittwoch geplanten Rennen ein weiterer Trainingstag angesetzt.