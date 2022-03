Am Montag wird über Karmasins Enthaftungsantrag entschieden

Am Montag entscheidet das Wiener Landesgericht für Strafsachen, ob die am 2. März fest- und am 4. März in U-Haft genommene frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin weiter in einer Zelle in der Josefstadt Josefstadt verbleibt. Der zuständige Richter hat für Mittag einen Haftprüfungstermin anberaumt, nachdem Karmasins Verteidiger Norbert Wess und Philipp Wolm in der Vorwoche einen Enthaftungsantrag eingebracht hatten.