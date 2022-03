Iran kündigt Verbleib in Atomgesprächen an

Trotz der durch den Ukraine-Krieg zugespitzten Lage will sich der Iran nicht aus dem Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zurückziehen. „Wir werden in den Wiener Gesprächen bleiben“, schrieb Ali Shamkhani, Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, am Montag auf Twitter. Es müssten aber die „rechtlichen und logischen“ Forderungen des Iran erfüllt und eine „starke Einigung“ erreicht werden.