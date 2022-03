Mindestens 15 Tote bei Anschlag auf Bus in Burkina Faso

Im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso haben Unbekannte mindestens 15 Menschen getötet, darunter 13 Polizisten und zwei Zivilisten. Ein Kleinbus sei am Sonntag im Norden nahe der Ortschaft Taparko auf eine Mine gefahren und anschließend attackiert worden, teilte das Militär am Montag mit. Mindestens fünf Polizisten wurden demnach bei dem Angriff verletzt. Das Land mit 21 Millionen Einwohnern befindet sich seit 2019 in einer schweren humanitären Krise.