Burgenland und Kärnten skeptisch zu Quarantäne-Abschaffung

In den rot geführten Ländern Kärnten und Burgenland zeigt man sich hinsichtlich eines ersatzlosen Streichens der Quarantäne bei einer Corona-Infektion ablehnend. Sowohl Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser als auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) sprachen sich gegenüber der APA dagegen aus. In Salzburg will man zumindest darüber reden.