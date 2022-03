Regierung verabschiedet sich von permanenten Gratistests

Die Bundesregierung verabschiedet sich mit Ende März vom permanenten kostenlosen Gratistestregime. Stattdessen werden diese auf ein Kontingent von fünf kostenlose PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat beschränkt, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Dienstag: „Jeder der sich testen will, kann das weiter tun“. Offen blieb, wie es mit den Schultests weitergeht.. Rauch verwies hier auf die Zuständigkeit des Bildungsministeriums.

Mit dem nun getroffenen „guten Kompromiss“ werde es weiterhin für alle in Österreich kostenlose Tests in ausreichendem Ausmaß geben, zeigte sich Rauch überzeugt. Menschen in Pflege- und Altenheimen sowie symptomatische Personen sollen die Möglichkeit bekommen, sich öfter testen zu lassen: „Das heißt im Großen und Ganzen, wer einen kostenlosen Test braucht, der bekommt ihn auch.“