Razzia gegen Drogenring in Italien und Österreich

Im Zuge einer Razzia gegen einen in Norditalien und Österreich aktiven Drogendealerring sind am Dienstag 53 Menschen festgenommen worden. Ermittlungen laufen gegen 70 Verdächtige in Italien, in Frankreich und Albanien, teilte die italienische Finanzpolizei mit. Die Ermittlungen wurden auch mithilfe des Tiroler Landeskriminalamts und Europol geführt.